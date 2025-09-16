Диверсанти могли проникнути до міста під виглядом цивільних.

Місто Куп’янськ Харківської області перебуває під масованими обстрілами, на околицях точаться жорстокі бої. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За його словами, Куп’янськ щодня перебуває під масованими атаками, у самому місті тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які могли проникнути під виглядом цивільних.

"Ситуація лишається критичною. Зараз у Куп’янську проводять контрдиверсійні заходи для виявлення можливих ДРГ росіян, які могли просочитися у місто і там заховатися. Ми знаємо, що з порушенням правил та звичаїв війни вони переодягаються у цивільний одяг і здійснюють саме такі заходи. Що стосується безпосередньо боїв, то в Куп'янську їх немає, вони точаться на околицях міста, дуже до нього наближених", - підкреслив очільник адміністрації.

Як зазначив Беседін, ворог щодня обстрілює місто з усіх видів озброєння: це артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби.

"За попередню добу ворог скинув десять таких бомб, велика кількість руйнувань, минулося без загиблих і поранених. Але це скоріше виняток, бо щодня, на жаль, травмуються, гинуть наші цивільні", - наголосив посадовець.

За його даними, станом на сьогодні 1750 куп'янчан залишається на території громади, безпосередньо у Куп’янську, на правому березі – 750 людей.

Спроби росіян дістатися до Куп’янська газопроводом

Російські військові скористалися газовим трубопроводом, щоб непомітно перекинути своїх солдатів до Куп’янська на Харківщині. За даними аналітиків, входи у трубу розташовані в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Йшлося, що маршрут до околиць Куп'янська займає близько 4 діб.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація у Куп'янську та його околицях перебуває під контролем української армії, однак ворог намагається накопичуватися на північних околицях міста. Також у Генштабі заявили, що вихід із трубопроводу контролюється Силами оборони.

