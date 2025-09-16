Зазначається, що це дозволить зібрати додатково десятки мільярдів гривень в бюджет.

Кабінет міністрів планує в наступному році залучити понад 22 мільярди гривень від оподаткування онлайн-платформ (так званий "податок на OLX") та введення акцизного податку на солодкі напої. Про це йдеться в додатку до проєкту бюджету на сайті парламенту.

Зазначається, що прогноз доходів державного бюджету враховує додаткові обсяги надходження за рахунок змін до податкового законодавства, які передбачають впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформ. Цей податок принесе до бюджету додаткові надходження в обсязі 14 млрд грн.

Також очікується запровадження акцизного податку на солодкі чи ароматизовані води, що принесе ще 8,5 млрд гривень.

Крім того, передбачається вдосконалення роботи зі стягнення податкового боргу. Так, очікується 26 млрд грн додаткових надходжень з податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Таким чином загальний обсяг додаткових ресурсів оцінюється у 48,5 млрд грн.

Оподаткування доходів з онлайн-платформ

Наприкінці серпня Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів з цифрових платформ. Згідно з документом, для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5% за певних умов. Для усіх інших випадків діятиме загальна ставка ПДФО 18%.

Зазначається, що цей документ містить деякі відмінності від початкового варіанту законопроєкту, схваленого ще попереднім урядом наприкінці квітня 2025 року.

10 вересня Кабмін повторно вніс на розгляд парламенту два проєкти закону про оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет. Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Ця ініціатива встигла викликати суперечливі реакції серед експертного середовища. Одні казали, що його прийняття призведе до "закручування гайок" для звичайних громадян, які продають вживані товари, та розкриття "банківської таємниці". При цьому інші стверджували, що це важливий крок на шляху до євроінтеграції, який сприятиме детінізації економіки та спростить діяльність для тих, хто заробляє через цифрові майданчики.

Крім того, в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачається запровадження акцизу на солодкі напої. На думку фахівців, запровадження акцизного податку на солодкі напої може призвести до удорожчання газованої води в 2,5 раза.

