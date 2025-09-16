За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони провело спеціальну операцію на території РФ, в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї.

Як повідомили джерела УНІАН в розвідці, там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, який брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. Російська 155-а бригада відзначилася особливою жорстокістю по відношенню до місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

За словами співрозмовника, о 9-ій годин ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один. Російські пабліки зазначали, що на місце вибухів прибуло багато техніки та співробітників спецслужб і навіть піднято вертоліт. При в’їзді до селища Щитова було оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Рух транспорту в районі частково перекрили, правоохоронці перевіряють усі автомобілі. Причиною вибухів називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

Відео дня

Зазначається, що в результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР. Там нагадали, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.

Війна в Україні - удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці республіки Башкортостан - місті Уфі.

Після прильоту дронів-камікадзе на території обʼєкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа. В результаті вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти. Місцеві мешканці в соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, після чого пролунали вибухи та почалася пожежа на території НПЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: