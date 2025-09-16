Кабінет міністрів пропонує у 2026 році підвищити прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, а, отже, і мінімальну пенсію з 2361 до 2595 гривень, тобто на 234 гривні. Про це йдеться у проєкті бюджету на 2026 рік, текст якого оприлюднено на сайті парламенту.
Слід зазначити, що згідно з проєктом кошторису, у 2026 році інфляція зросте на 9,9%, що відповідає величині зростання прожиткового мінімуму. В цілому на виплату пенсій у 2026 році урядовці пропонують витратити 251,3 мільярда гривень, що на понад 14 мільярдів гривень більше ніж у 2025 році.
Як зазначається у пояснювальній записці, зазначений обсяг видатків дозволить забезпечити всі зобов’язання державного бюджету на виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які, відповідно до чинного законодавства, фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
В уряді запевняють, що ресурсу вистачить і на здійснення щорічної індексації пенсій, а також на виплату пенсій колишніх військовослужбовців та членів їх сімей, "чисельність яких у зв’язку зі збройною агресією РФ постійно збільшується".
Пенсії в Україні - останні новини
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачала підвищення розміру мінімальної пенсії до 2564 гривні.
За даними порталу Opendatabot, пенсії майже третини українців не перевищують 3 тисяч гривень.
Середній розмір пенсій станом на квітень 2025 року, за даними Пенсійного фонду, зріс на 552 гривні – до 6341 гривні.