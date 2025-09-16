У списку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Mafia: The Old Country та інші ігри / Фото Steam

Компанія Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок, які з'явилися в каталозі магазину Steam у серпні 2025 року.

Ігри та DLC поділили на три категорії – "золото", "срібло" та "бронза". Цей місяць був багатий на гучні релізи, тому в добірці можна зустріти багато відомих тайтлів.

До списку, крім інших, потрапила Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, що очікувано. Ремейк культової гри Хідео Кодзіми став одним із найуспішніших релізів літа 2025 року. Гра продалася мільйоном копій всього за один день.

"Золото"

  • Metal Gear Solid Δ: Snake Eater;
  • Titan Quest II;
  • Mafia: The Old Country;
  • Madden NFL 26;
  • Gears of War: Reloaded;
  • Tiny Bookshop;
  • Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition;
  • Story of Seasons: Grand Bazaar;
  • Abyssus;
  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2;
  • SUPER ROBOT WARS Y;
  • The Bazaar.

"Срібло"

  • Lost Soul Aside;
  • VOID/BREAKER;
  • Discounty;
  • Castle Crashers — Painter Boss Paradise;
  • Is This Seat Taken?;
  • Last Epoch — Primal Legend Supporter Pack;
  • Whisper of the House;
  • Waterpark Simulator;
  • Shinobi: Art of Vengeance;
  • OFF;
  • Call of Duty: Black Ops 6 — BlackCell (Season 05).

"Бронза"

  • Supraworld;
  • MakeRoom;
  • Heretic + Hexen;
  • Sword of the Sea;
  • Guilty Gear -Strive- — Additional Character 17 — Lucy;
  • Age of Wonders 4: Archon Prophecy;
  • Whisper Mountain Outbreak;
  • Knightica;
  • Artis Impact;
  • Stick It to the Stickman;
  • A Few Quick Matches;
  • Horizon Walker;
  • The Scouring;
  • ERA ONE;
  • The Bazaar — Ingenious Engineer Expansion
  • 東方錦上京 〜 Fossilized Wonders;
  • Fate/hollow ataraxia REMASTERED;
  • Dice Gambit;
  • Throne and Liberty Equinox Celebration Pack: Gold;
  • BLACK SOULS;
  • NBA 2K26 MyCAREER Bonus Offer: Season 1;
  • NBA 2K26 Hall of Fame Pass: Season 1;
  • Warframe: Caliban Prime — Accessories Pack.

Раніше в Steam змінилася найочікуваніша гра. Місце Hollow Knight: Silksong посів "виживач" Subnautica 2, але чекати на нього доведеться довго – реліз у ранньому доступі заплановано лише на 2026 рік.

Вересень 2025 року може стати одним із найкращих ігрових місяців в історії. За два тижні вийшли Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, Cronos: The New Dawn і Hell is Us. А до кінця місяця ще вийдуть Hades II, Silent Hill f і Sonic Racing: CrossWorlds.

