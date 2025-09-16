У прогресистів закінчилося терпіння щодо Фіцо, який зблизився з президентом РФ Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Європейський альянс соціалістичних партій остаточно виключить партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо "Смер" на з'їзді наступного місяця. Про це повідомили чотири джерела, безпосередньо знайомі з рішенням, виданню Euractiv.

Голова Партії європейських соціалістів (ПЄС) Стефан Льовен, колишній прем'єр-міністр Швеції, представить питання про виключення на ратифікацію делегатам, які зберуться в Амстердамі 16 жовтня.

Зазначається, що ПЄС об'єднує загальнонаціональні соціалістичні та соціал-демократичні партії з усіх країн Європейської економічної зони, а також Великої Британії.

"Це рішення ухвалили після того, як у прогресистів закінчилося терпіння щодо Фіцо, який зблизився з президентом РФ Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном і якого звинувачують у нехтуванні верховенства закону в країні. У жовтні 2023 року "Смер" відсторонили від посади після формування уряду з націоналістичною партією SNS", - ідеться у статті.

Важливо, що виключення ще більше ізолює Фіцо на європейському рівні, позбавивши його можливості повернутися в мейнстрим, де він колись щасливо влаштувався. У Брюсселі та Страсбурзі його законодавці вже діють на задвірках парламенту, і він зірвав зусилля ЄС щодо введення санкцій проти Росії та зниження залежності від енергетичних поставок Москви.

Заяви Фіцо

Раніше Фіцо порівняв Україну з "травою" в суперечці "слонів", коментуючи майбутній саміт лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема, він заявив, що неважливо, про що домовляться Трамп і Путін - найбільше постраждає Україна.

