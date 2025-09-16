Субсидії передбачені для 2,7 млн домогосподарств.

У проєкті закону про державний бюджет на житлові субсидії в 2026 році передбачено 42,3 млрд гривень. Ця сума аналогічна до цьогорічної, проте дещо зменшилася кількість отримувачів субсидій.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік" (№ 14000).

"На виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 42 320,7 млн грн для надання державної підтримки 2,7 млн домогосподарствам", - йдеться у документі.

Зазначається, що цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідно до очікуваного контингенту одержувачів пільг та житлових субсидій. Також враховано подальше вдосконалення діючих механізмів надання населенню житлових субсидій шляхом посилення адресного підходу до надання підтримки з урахуванням потреб.

У бюджеті на 2025 рік на покриття житлових субсидій та пільг передбачалося 42,3 млрд грн, як і на 2026 рік. Тоді ж уряд ініціював низку важливих змінз метою підвищення адресності та ефективності програми житлово-комунальних пільг, а також забезпечення однакових умов користування пільгами для громадян. При цьому кількість отримувачів субсидії тоді складала близько 2,8 млн українських родин.

Пізніше у деяких одержувачів житлових субсидій у вересні змінився розмір виплат. Це пов'язано з проведенням Пенсійним фондом у серпні перерахунку субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінився розмір доходів.

