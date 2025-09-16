Понад 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, - опитування

Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року.

Більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 2-14 вересня 2025 року.

Зазначається, що на початку червня 2025 року показники були ідентичні.

"Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 21% респондентів (практично без змін за останні декілька місяців)", - мовиться у опитуванні.

Відео дня

Крім того, дослідження показало, що серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти стільки, буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення в 2026 році - 63%, серед тих, хто очікує в 2027 році і пізніше - 74%. А серед тих, хто відповів "не знаю", готові терпіти стільки, скільки буде потрібно - 61%.

Як проводилось опитування

Загалом було опитано 1023 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня опитування показало, що 55% українців згодні з твердженням про те, що вони хотіли б, аби війна закінчилася найближчим часом будь-якою ціною. Противників такої думки - 30%. Кількість людей, готових на мир за будь-яку ціну зрросла з 2023 року. Тоді готових до такого сценарію було 30%, тоді як противників - 53%.

Водночас абсолютна більшість українців, а саме - 73% заявили, що вірять у перемогу України у війні проти Росії. Тоді як 17% - не вірять. На початку повномасштабного вторгнення 91,5% людей вірили в перемогу. Найменше вірять у перемогу жителі східних регіонів - там таких 55%. Тоді як на півдні України таких людей 69%.

Вас також можуть зацікавити новини: