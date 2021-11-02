Вже другий тиждень поспіль в Україні фіксують рекордні показники вакцинації першою дозою, а через кілька тижнів цих людей необхідно буде щепити другою дозою та продовжити вакцинувати інших першою.

Через один-два тижні медичній системі необхідно бути готовою до подвійного попиту на вакцинацію проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"В Україні вже кожен третій дорослий (33%) вакцинований принаймні однією дозою, і кожен четвертий дорослий українець (24%) пройшов повний курс вакцинації", - розповів він.

За даними KSE, Київ залишається лідером за рівнем вакцинації.

Читайте такожУ застосунку "Дія" відтепер можна отримати дитячий СOVID-сертифікатЗокрема, вже 44% киян вакциновані повністю від COVID-19, а 50% - першою дозою.

Окрім Києва, високий рівень вакцинації спостерігається у Полтавській та Київській областях, де першою дозою щепили 40% населення, а повний курс вакцинації пройшли 31% та 30% населення відповідно.

В середньому за добу в Україні нині роблять 250 тис. щеплень на добу, а минулого тижня був зафіксований рекорд у 317 тис. щеплень за добу.

За словами Ганиченка, на даний час KSE оцінює спроможності медичної системи вакцинації з її поточними ресурсами у 250-350 тис. щеплень на добу.

"Відповідно, щоб робити більше, необхідно збільшувати ці ресурси. Про це вже необхідно думати прямо зараз, прямо зараз необхідно бути готовими до збільшення попиту на вакцинацію", - підкреслив він.

Експерт вважає, що цей попит може зрости вдвічі впродовж найближчих одного-двох тижнів.

"Тому що другий тиждень поспіль ми бачимо рекордні числа по вакцинації першою дозою. І через один-два тижні ці рекорди перших доз перейдуть на другу дозу…, а попит на першу дозу не падає, відповідно, медичній вакцинальній системі через один-два тижні треба бути готовою до подвійного попиту", - пояснив він.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

За добу в Україні 273 307 людей вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи