Ділки змовилися з персоналом приватних лабораторій.

Служба безпеки України заблокувала нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів.

Читайте такожНа Львівщині пенсіонер загинув під колесами сміттєвозаЯк розповіли у прес-центрі СБУ, ділки "якісно" підробляли результати тестів, вносячи інформацію в додаток "Дій вдома".

"Своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19", - стверджують у спецслужбі.

За інформацією СБУ, зловмисники скористалися відсутністю належного контролю якості лабораторних досліджень і змовилися з персоналом приватних лабораторій.

Вони також розмістили рекламу в інтернеті про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послугу" пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону, щоб тим не доводилося проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

"Співробітники СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки та сягала до 1 тис. грн. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які робили тести в цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили документацію, зокрема, касові книги та квитанції, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Читайте такожУ Харкові чоловік відкрив вогонь у черзі до буфетуЯк повідомила прес-служба Київської прокуратури, такі дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

За даними СБУ, тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 366, а також 199 Кримінального кодексу України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

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Автори: Катерина Комолова, Наталя Нічишина