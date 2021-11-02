На кінець року експерти очікують до 92 тис. померлих від COVID-19 за весь час пандемії.

Кількість госпіталізації, нових виявлених випадків і смертність від COVID-19 в Україні припинили стрімке зростання і стабілізувалися на найвищому історичному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки, коли госпіталізації, виявлені випадки і смертність в Україні припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні за весь період пандемії… Але це ще не означає, що це перемога", - зазначив він.

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Ганиченко нагадав, що у КSE спрогнозували такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

За його словами, наразі офіційні дані - на вищих показниках, ніж прогнозовані KSE сценарії, однак це не є причиною переглядати ці прогнози.

"Тобто на кінець року ми очікуємо до 92 тис. померлих. Більше ми не очікуємо", - наголосив експерт.

Він додав, що "зелений" сценарій від Київської школи економіки (68 тис. померлих) вже не реалізований.

"Який сценарій реалізується, чи ближчий до "жовтого" - 80 тис. померлих, чи ближчий до "чорного" - 92 тис., ми побачимо впродовж найближчих двох місяців...", - уточнив Ганиченко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд очікує стабілізації ситуації із поширенням захворюваності на COVID-19 в найближчі тижні.

"Минулий - цей тиждень ми бачимо всі антирекорди. Ми переконані, що наступний тиждень буде стабілізація ситуації, тому що запроваджено 15 "червоних" зон в 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження. Тому ми абсолютно переконливо очікуємо стабілізації і надалі покращення ситуації із захворюваністю", - сказав Шмигаль.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи