За тиждень кількість щеплень зросла вдвічі.

За тиждень кількість щеплень в Україні від COVID-19 зросла вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Темпи вакцинації в Україні дуже стрімко зросли. За останній тиждень кількість щеплень в Україні зросла вдвічі. Це дуже хороший показник. Три дні поспіль Україна показала спроможність робити від 250 до 350 тисяч щеплень на добу. Україна показує більші темпи, ніж історично були максимальні в Європі і світі. Це темпи нарощування відсотку вакцинованого населення принаймні однією дозою. За останній тиждень Україна наростила на 2,7% додатково вакцинованого населення принаймні однією дозою. Такий максимальний показник для Європи складав 2,6%, для світу – 1,7%. Тобто Україна зараз показує досить хороші темпи", - сказав він.

Читайте такожВ Україні за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей за увесь час пандеміїГаниченко вкотре закликав українців вакцинуватися і наголосив, що 98% госпіталізованих в Україні не мали щеплення від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на сьогодні понад 7 млн осіб отримали дві дози вакцини від COVID-19. Загалом проведено 16 млн 210 тис. 280 щеплень.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Минулої доби вакциновано 254 тис. 920 людей: одну дозу отримали 185 тис. 786, повністю імунізовані - 69 тис. 134.

Автор: Наталія Хаджі