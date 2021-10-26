Разом з тим медик дав кілька порад батькам та педагогам.

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як уберегти дітей від COVID-19.

В коментарі для спільноти "Коронавірус інфо" медик дав кілька порад батькам та педагогам.

За словами Комаровського, батькам треба робити все, щоб самим не стати джерелом зараження COVID-19. Дотримуватися протиепідеміологічних заходів, щоб не принести вірус додому: носити маску, не йти в натовп, закриті приміщення, які не провітрюються.

"Було б ідеальним, якби всі дорослі, які контактують з дітьми, - вчителі, вихователі, тренери - були вакциновані. Щоб діти спілкувалися з цими людьми або на свіжому повітрі, або у приміщенні, яке добре провітрюється", - наголосив лікар.

Читайте такожУ МОЗ планують дітей від 14 років вакцинувати проти коронавірусу: документи вже готові

Що стосується захисту самих дітей, то лікар нагадав, що, якщо дитина старше 16 років, її можна в України вакцинувати препаратом Pfizer. Також щеплення можна робити дітям з 12 років, які мають небезпечні патології, які можуть вплинути на ускладнення при інфікуванні коронавірусом.

Також за словами Комаровського, дорослі мають навчити дітей не лізти в натовп, уникати масових заходів, зустрічатися з друзями на свіжому повітрі, дотримуватися дистанції, мити руки.

Лікар наголосив, що батьки, у яких є можливість вакцинуватися від коронавірусу, мають це зробити заради безпеки своїх дітей.

"Будь-який розсудливий дорослий піде на все, що завгодно, аби його дітям не загрожувала небезпека. Тому все ж бажано вакцинуватися", - зазначив Комаровський.

"Раніше люди точно знали, що якщо вони хочуть, щоб, наприклад, виросли п'ятеро їхніх дітей, то треба народити десятеро, бо половина точно помре від корі, дифтерії і т.д. А зараз завдяки вакцинації перед вами такі питання не стоять. Хочете розібратися з цією темою (COVID-вакцинацією - УНІАН), припиніть слухати різних злостивців і їхні казочки про 5G і всяку фігню! Читайте проаналізовану, перевірену, чесну інформацію", - звернувся Комаровський до антивакцинаторів.

Лікар підсумував і назвав два варіанти захисту дітей від коронавірусу:

вакцинація тих, хто оточує дітей;

повітря, яким дихають діти.

"Діти не мають перебувати в непровітрюваних приміщеннях, у тісному контакті один з одним. На це треба звертати увагу, це найголовніше! Концентрація вірусу у повітрі, яке ми вдихаємо, залежить від кількості людей у приміщенні і від інтенсивності повітрообміну. Провітрюйте приміщення, а все, що можна робити на свіжому повітрі (на вулиці!), робимо там," - вкотре наголосив лікар.

Раніше Комаровський пояснив, за яких умов учні, перебуваючи в одному класі, можуть захворіти, і чи допоможуть прозорі перегородки або щитки вчителів.

У МОЗ зі свого боку наголосили, що профілактика коронавірусної хвороби серед дітей полягає у наступному:

Навчіть дітей правильно мити руки

Розкажіть їм про те, чому важливо та як правильно мити руки – не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду. Щоб дитині було простіше орієнтуватись, чи достатньо часу вона миє руки, вивчіть з нею пісню чи вірш, який би тривав 20-30 секунд або попросіть рахувати її до 30.

Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.

Поясність дітям, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання:

Під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки. Поясніть дітям, що таким чином можна попередити поширення вірусу.

Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях. На своєму прикладі покажіть, як це правильно робити:

вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. В Україні діти з 12 років мають користуватись захисними масками у громадських місцях; захисну маску треба змінювати кожні дві години та тоді, коли вона стала вологою.

Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.

Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.

Зазначимо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні коронавірус підхопили 1414 дітей. За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у понад 150 тисяч дітей. Забрала хвороба життя понад 40 неповнолітніх українців. Наразі на COVID-19 хворіють – понад 29 тисяч дітей. З них на стаціонарному лікування перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок складає, призначених для неповнолітніх із COVID-19 складає 22%.

З 25 жовтня у більшості шкіл розпочались канікули. Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус у дітей: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко