Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як уберегти дітей від COVID-19.
В коментарі для спільноти "Коронавірус інфо" медик дав кілька порад батькам та педагогам.
За словами Комаровського, батькам треба робити все, щоб самим не стати джерелом зараження COVID-19. Дотримуватися протиепідеміологічних заходів, щоб не принести вірус додому: носити маску, не йти в натовп, закриті приміщення, які не провітрюються.
"Було б ідеальним, якби всі дорослі, які контактують з дітьми, - вчителі, вихователі, тренери - були вакциновані. Щоб діти спілкувалися з цими людьми або на свіжому повітрі, або у приміщенні, яке добре провітрюється", - наголосив лікар.
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Що стосується захисту самих дітей, то лікар нагадав, що, якщо дитина старше 16 років, її можна в України вакцинувати препаратом Pfizer. Також щеплення можна робити дітям з 12 років, які мають небезпечні патології, які можуть вплинути на ускладнення при інфікуванні коронавірусом.
Також за словами Комаровського, дорослі мають навчити дітей не лізти в натовп, уникати масових заходів, зустрічатися з друзями на свіжому повітрі, дотримуватися дистанції, мити руки.
Лікар наголосив, що батьки, у яких є можливість вакцинуватися від коронавірусу, мають це зробити заради безпеки своїх дітей.
"Будь-який розсудливий дорослий піде на все, що завгодно, аби його дітям не загрожувала небезпека. Тому все ж бажано вакцинуватися", - зазначив Комаровський.
"Раніше люди точно знали, що якщо вони хочуть, щоб, наприклад, виросли п'ятеро їхніх дітей, то треба народити десятеро, бо половина точно помре від корі, дифтерії і т.д. А зараз завдяки вакцинації перед вами такі питання не стоять. Хочете розібратися з цією темою (COVID-вакцинацією - УНІАН), припиніть слухати різних злостивців і їхні казочки про 5G і всяку фігню! Читайте проаналізовану, перевірену, чесну інформацію", - звернувся Комаровський до антивакцинаторів.
Лікар підсумував і назвав два варіанти захисту дітей від коронавірусу:
- вакцинація тих, хто оточує дітей;
- повітря, яким дихають діти.
"Діти не мають перебувати в непровітрюваних приміщеннях, у тісному контакті один з одним. На це треба звертати увагу, це найголовніше! Концентрація вірусу у повітрі, яке ми вдихаємо, залежить від кількості людей у приміщенні і від інтенсивності повітрообміну. Провітрюйте приміщення, а все, що можна робити на свіжому повітрі (на вулиці!), робимо там," - вкотре наголосив лікар.
Раніше Комаровський пояснив, за яких умов учні, перебуваючи в одному класі, можуть захворіти, і чи допоможуть прозорі перегородки або щитки вчителів.
У МОЗ зі свого боку наголосили, що профілактика коронавірусної хвороби серед дітей полягає у наступному:
- Навчіть дітей правильно мити руки
Розкажіть їм про те, чому важливо та як правильно мити руки – не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду. Щоб дитині було простіше орієнтуватись, чи достатньо часу вона миє руки, вивчіть з нею пісню чи вірш, який би тривав 20-30 секунд або попросіть рахувати її до 30.
Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.
- Поясність дітям, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання:
Під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки. Поясніть дітям, що таким чином можна попередити поширення вірусу.
- Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях. На своєму прикладі покажіть, як це правильно робити:
- вона має щільно прилягати до шкіри, закриваючи ніс та рот. В Україні діти з 12 років мають користуватись захисними масками у громадських місцях;
- захисну маску треба змінювати кожні дві години та тоді, коли вона стала вологою.
- Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.
Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.
Зазначимо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні коронавірус підхопили 1414 дітей. За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у понад 150 тисяч дітей. Забрала хвороба життя понад 40 неповнолітніх українців. Наразі на COVID-19 хворіють – понад 29 тисяч дітей. З них на стаціонарному лікування перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 дітей з підозрою COVID-19. Зайнятість ліжок складає, призначених для неповнолітніх із COVID-19 складає 22%.
З 25 жовтня у більшості шкіл розпочались канікули. Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.