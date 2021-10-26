Міністр Віктор Ляшко вважає, що кількість померлих в Україні була б більшою, якби не було вакцинації населення від коронавірусу.

Завдяки вакцинації населення від коронавірусної хвороби за останні чотири місяці вдалося врятувати життя понад 3 тисяч українських громадян.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав на брифінгу, який транслювався на сторінці МОЗ у соціальній мережі Facebook.

"Лише за сьогоднішню добу завдяки вакцинації врятовано життя 230 людей. За вчора померло 734 особи. Без вакцинації ми мали б 964 людини. Суто фактор вакцинації за останні чотири місяці в Україні вже врятував 3 072 життя українців", - стверджує Ляшко.

За його словами, "темпи вакцинації в Україні за тиждень зросли удвічі та перевищили максимальні європейські та світові показники".

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"За тиждень вдалося зробити 1,5 млн щеплень. Це дозволило нам збільшити кількість вакцинованого населення принаймні однією дозою на 2,7%. Якщо рахувати аналогічний відсоток для Європи і світу, то Європа показувала за весь час вакцинальної кампанії максимум +2,6% приросту за семиденний період, а світ - максимум 1,7%", - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено від COVID-19 9 млн 151 тис. 480 людей, з них понад 7 млн отримали дві дози.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віталій Саєнко