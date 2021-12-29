Новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова.

В Україні вже зафіксовано 6 випадків зараження новим штамом коронавірусної хвороби "Омікрон".

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Виявлені п'ять нових випадків зараження коронавірусом штаму "Омікрон", загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму. Перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії ЦГЗ. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського", - повідомив Кузін.

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За його словами, загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова.

"Троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах)", - додав Кузін.

За його словами, наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Він нагадав, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу, зокрема "Омікрону", залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

21 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.

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