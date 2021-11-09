Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 тис. 333 людей.

Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 тис. 333 людей, з яких 31 тис. 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року, повідомила прес-слжба МОЗ.

У міністерств вкотре підкреслили, що вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя. Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 тис. 183 дитини та 426 медпрацівників.

Читайте такожЛяшко розповів, як в Україні працюватиме "ковідна амністія"

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 967 осіб, зафіксовано 833 летальних випадки. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 107 тис. 489 осіб, одужали – 2 млн 537 тис. 565, померли – 73 тис. 390. Медики провели 14 млн 930 тис. 139 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко