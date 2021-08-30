За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу виявили 749 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 55 дітей та 6 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу госпіталізовано 583 особи; зафіксовано 18 летальних випадків – 18; одужала 291 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 18 658 (зокрема методом ПЛР – 9 617, методом ІФА – 1 650); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.

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захворіло – 2 284 940 осіб;

одужало – 2 206 683 особи;

летальних випадків – 53 738;

проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла