Вакцинувати не будуть тільки того, у кого стався анафілактичний шок після першої дози вакцини.

Людям з будь-якою алергією можна вакцинуватися проти COVID-19.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.

"Людям з алергією, з полінозом, з будь-якою алергією можна вакцинуватися... вакцинувати не будуть тільки того, у кого був анафілактичний шок на першу дозу вакцини від COVID-19. Всім іншим вакцинуватися можна й потрібно", - заявила вона.

Булавінова додала, що також важливо не заразитися COVID-19 в черзі на вакцинацію.

Читайте такожЯк розпізнати "Дельту": лікар розкрила особливість небезпечного штаму COVID-19Тому експерт наполягає на необхідності проведення вакцинації в просторих приміщеннях та дотримання там всіх необхідних заходів епідеміологічної безпеки.

Вона також підкреслила, що в разі зараження важливо не займатися самолікуванням та слідувати тільки рекомендаціям свого лікаря.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї.

Станом на ранок 1 жовтня в Україні щеплені 7 млн 072 тис. 803 людини, з них отримали одну дозу-7 млн 072 тис. 801 людина, повністю вакциновані і отримали дві дози-5 млн 674 тис. 722 людини (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 млн 747 тис. 523 щеплення.

Автор: Антоніна Доломанжи