В суботу з коронавірусом госпіталізували 994 хворих.

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих – 50 дітей та 28 медиків. 42 хворих померли.

За інформацією МОЗ, минулої доби госпіталізовано 994 людини, 4516 хворих одужали. Всього за добу здійснено 32 269 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні виявлено 2 214 517 випадків COVID. 2 093 228 хворих одужали. Жертвами хвороби стали 51 182 людини.

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Раніше повідомлялося, що в Україну без обов'язкової самоізоляції будуть пропускати жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

Умовою пропуску є пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо в КПВВ.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час прямування на контрольовану територію, зобов'язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості установки мобільного додатку вони підлягають обсервації.

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Автор: Дмитро Захаров