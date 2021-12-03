Більшість бустерів, використаних у дослідженні, підвищили рівень антитіл до рівня, еквівалентного, принаймні, 90-відсотковому захисту від коронавірусу.

Порівнявши вакцини від коронавірусу семи виробників, дослідники виявили, що більшість щеплень дають сильний захист навіть в комбінації препаратів.

Людям, які мають намір зробити додаткове щеплення від коронавірусу, найімовірніше, не варто турбуватися про те, якого виробника вакцина: згідно з великим новим дослідженням, багато комбінацій препарату забезпечать сильний захист, повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times

Порівнявши вакцини семи різних виробників, британські дослідники виявили, що більшість з них викликали сильну імунну реакцію, а мРНК-вакцини від Moderna і Pfizer-BioNTech – найбільшу.

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Однак дослідники поки не говорять про те, наскільки добре будуть діяти різні бустери вакцин проти нового варіанту Omicron, який має мутації, що дозволяють йому уникати антитіл, вироблених вакцинами.

Всі з 2878 добровольців спочатку отримали по два уколи вакцини AstraZeneca або Pfizer.

Потім дослідники випробували сім різних вакцин як підсилювачі: разом з AstraZeneca та Pfizer вони спробували три інших, які були схвалені в різних країнах: Johnson & Johnson, Moderna та Novavax.

Вони також випробували два уколи, які ніде раніше не були дозволені: мРНК-вакцину CureVac і вакцину Valneva, виготовлену з інактивованих коронавірусів.

А деякі добровольці отримали вакцину від менінгіту в якості підсилювача.

Через чотири тижні дослідники зібрали у добровольців зразки крові і виміряли рівень антитіл. Вони також досліджували імунні клітини, відомі як Т-клітини, які атакують інші, інфіковані коронавірусом.

Рівень антитіл і Т-клітин виявився вище у людей, які отримали ревакцинацію від коронавірусу в порівнянні з тими, хто отримав вакцину від менінгіту.

Нове дослідження також показало, що вироблені антитіла можуть знищити коронавірус на початку інфікування, а в дихальних шляхах Т-клітини можуть забезпечити захист.

Більшість бустерів, використаних у дослідженні, підвищили рівень антитіл до рівня, еквівалентного, принаймні, 90-відсотковому захисту від інфекції. А мРНК-вакцини Pfizer і Moderna виробляли набагато більш високі рівні антитіл, ніж інші вакцини.

Втім, дослідники поки не вивчили, як бустерні підсилювачі діють на Omicron, оскільки тільки починається вивчення нового штаму.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла