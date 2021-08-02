Лікарі кажуть, що вперше в Україні провели так званий "серкляж відчаю" під час вагітності одразу трьома малюками.

Ужгородські лікарі провели унікальну для України операцію з порятунку трійні недоношених малюків - двох дівчаток та хлопчика.

Операція тривала за авторською методикою із народженням недоношених діток у цілих оплодневих міхурах, пише видання "0312.ua".

Мати трійні була на 22 тижні вагітності, тоді як тривалість непатологічної небагатоплідної вагітності людини становить в середньому 38 тижнів, що відповідає 40 так званим акушерським тижням. Однак оплодневий міхур першої дівчинки через неспроможність шийки матки випав у піхву, і це загрожувало смертю усім дітям.

"Перша дівчинка, 1 100 г, в головному передлежанні, другий хлопчик, 1 000 г, перебував у поперечному положенні, народжений за ніжки, в цілому оплодневому міхурові, третя дівчинка, 1 000 г, у поперечному положенні теж народжена в цілому оплодневому міхурові", - зазначив лікар Руслан Федько.

Лікарі заправили оплодневий міхур жінці у матку і наклали мерсиленовий шов на шийку. Вони провели так званий "серкляж відчаю" - накладання швів на шийку матки під час вагітності, щоб запобігти передчасному розкриттю та викидню.

Як повідомляється, операція технічно досить складна навіть при одноплодовій вагітності.

"До нас в Україні такий "серкляж відчаю", а так його називають американці, і він у них включений у національні протоколи, на трійні ще не робив ніхто, і жінка, з Божою допомогою, доносила ще майже сім тижнів", - розповів лікар.

Зараз діти перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

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Автор: Катерина Комолова