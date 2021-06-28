Зазначається, що люди з ВІЛ у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Люди, які живуть з ВІЛ / СНІДом, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення для таких людей безпечні і дають такі ж переваги, що і всім іншим людям.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України в Facebook.

"Для людей, які живуть з ВІЛ, вакцини від COVID-19 безпечні і дають такі ж переваги, що і всім іншим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що люди з ВІЛ у групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19.

За результатами дослідження, проведеного у Великій Британії, у людей, які живуть з ВІЛ, ризик смертності у два-три рази вищий через наявність супутніх захворювань (діабет, хвороби нирок, печінки, респіраторні, серцево-судинні захворювання тощо), які можуть спричинити тяжкі форми перебiгу захворювання на COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні з початку вакцинальної кампанії щеплено 1 млн 904 тис. 880 осіб; повністю імунізовані і отримали дві дози вакцин - 579 тис. українців.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко