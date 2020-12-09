По ситуації з вакциною від COVID-19 Україну ставлять в один ряд з Кенією та Нігерією.

Багаті країни забезпечили закупівлю вакцини від COVID-19 в надмірній кількості, в той час як бідні будуть страждати від її тотальної нестачі.

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Про це попереджає альянс People's Vaccine ("Вакцина для народу"), в який входять такі міжнародні організації як Amnesty International Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam.

Аналітики Альянсу зібрали дані за договорами, які були укладені країнами з постачальниками восьми головних препаратів-кандидатів на вакцину від коронавірусу. Вони з'ясували, що 67 бідних країн ризикують відстати в темпах вакцинації.

За наявними даними, бідні країни у 2021 році будуть здатні вакцинувати від коронавірусу лише одного з 10 своїх мешканців, якщо фарміндустрія не вживе термінових заходів з нарощування обсягів виробництва вакцини.

Водночас найбагатші країни вже придбали достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію свого населення тричі. Особливо успіху тут досягла Канада, яка купила в п'ять разів більше доз вакцини, ніж необхідно населенню на нинішньому етапі.

Багаті країни, які представляють лише 14% населення планети, придбали 53% всіх доз найбільш перспективних вакцин.

При цьому в п'яти з 67 бідних країн, про які попереджають в Альянсі, вже зафіксовано близько 1,5 млн випадків коронавірусної інфекції. Це Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Дмитро Захаров