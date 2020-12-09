Багаті країни забезпечили закупівлю вакцини від COVID-19 в надмірній кількості, в той час як бідні будуть страждати від її тотальної нестачі.
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Про це попереджає альянс People's Vaccine ("Вакцина для народу"), в який входять такі міжнародні організації як Amnesty International Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam.
Аналітики Альянсу зібрали дані за договорами, які були укладені країнами з постачальниками восьми головних препаратів-кандидатів на вакцину від коронавірусу. Вони з'ясували, що 67 бідних країн ризикують відстати в темпах вакцинації.
За наявними даними, бідні країни у 2021 році будуть здатні вакцинувати від коронавірусу лише одного з 10 своїх мешканців, якщо фарміндустрія не вживе термінових заходів з нарощування обсягів виробництва вакцини.
Водночас найбагатші країни вже придбали достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію свого населення тричі. Особливо успіху тут досягла Канада, яка купила в п'ять разів більше доз вакцини, ніж необхідно населенню на нинішньому етапі.
Багаті країни, які представляють лише 14% населення планети, придбали 53% всіх доз найбільш перспективних вакцин.
При цьому в п'яти з 67 бідних країн, про які попереджають в Альянсі, вже зафіксовано близько 1,5 млн випадків коронавірусної інфекції. Це Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
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