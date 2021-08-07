Водночас він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування штамом "Дельта" знижується на 10%.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін стверджує, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом "Дельта" спостерігається серед невакцинованих.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зауважив, що штам "Дельта" набагато заразніший, і в людини, яка інфікована ним, хвороба важче протікає.

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"Однак щодо летальності різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "Дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа", – зазначив Кузін.

Він підтвердив, що ефективність вакцини у випадку інфікування штамом "Дельта" знижується на 10 відсотків.

"Але все одно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "Дельти", показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99 відсотків), то це серед невакцинованого населення", – пояснив головний санлікар.

Зазначимо, науковці США прогнозують, що у світі до грудня 2021 року буде понад 5,3 мільйона смертей, пов’язаних з COVID-19. Це пов’язане тим, що штам "Дельта" викликає сплеск інфікувань коронавірусом.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Світлана Закелова