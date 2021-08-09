Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Києві та Одеській області.

В Україні за добу зафіксували 300 випадків коронавірусу, зокрема захворіли 20 дітей та 2 медпрацівники. Також 281 пацієнт одужав, 5 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 400 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Днем раніше виявили 619 інфікованих.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 259 451 випадок інфікування. З них 53 100 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 191 202 - одужали.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 59 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 7 місці.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 16 720 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 9 383, методом ІФА — 1 424. Також зробили 5 913 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

51 445 людей вакциновано проти COVID-19 08 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані - 20 457 людей.

Протягом доби працювали 277 мобільних бригад, 816 пунктів щеплення та 340 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко