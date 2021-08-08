За допомогою українці можуть звернутися до контакт-центру МОЗ.

Українцям, чиї дані про щеплення від COVID-19 не потрапили в базу, необхідно звернутися за місцем вакцинації. Там можна буде відновити інформацію з анкети, яку заповнював пацієнт.

Про це повідомляє Обозреватель.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що перед кожним щепленням пацієнт заповнює анкету, куди вносить всі необхідні дані, а також проставляється дата вакцинації. Саме на підставі цих даних можна відновити загублену інформацію.

Крім того, за допомогою українці можуть звернутися в контакт-центр МОЗ.

Читайте такожУ п'ятницю в Україні підтвердили ще понад тисячу COVID-випадків"Збої відбуваються найчастіше через некоректно внесені дані – помилки в прізвищі, в ідентифікаційному коді. Також інформація може не синхронізуватися з усіма медичними системами, в яких працюють лікарі, можуть бути технічні проблеми", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, і Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Анастасія Горбачова