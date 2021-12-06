Музикант знаходився у лікарні на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.

У неділю, 5 грудня, від коронавірусу помер відомий український композитор і музикант - мультиінструменталіст, учасник гурту "Хорея Козацька" Данило Перцов. Йому було всього 48 років.

Про смерть Перцова повідомили у Facebook-групі "Хорея Козацька".

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в інший світ! Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно колега Перцова Тарас Компаніченко у Facebook повідомляв, що музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. При цьому він знаходився на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.

За словами Компаніченка, на коронавірус захворіла і мама Перцова, але вона лікувалася вдома.

Як зазначають знайомі музиканта, він був феноменом української музики та культури. За словами Андрія Ковальова, у 2016 році до 30-річчя Чорнобильської трагедії Перцов написав ораторію "Гірка зоря". Її виконував Національний президентський оркестр.

Довідка УНІАН. Данило Перцов народився в Києві в родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.

У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону", де прозвучав твір "Кондукт Бабиного Яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата" під керівництвом В.Сіренка.

У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в гурті "Хорея Козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.

Грав, зокрема, на шамлеї, поморті та корнеті.

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Автор: Вікторія Гордієнко