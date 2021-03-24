Трансплантація минула успішно. Дитина добре почувається.

В Охматдиті вперше пересадили нирку. Новий орган отримала 12-річна дівчинка з Харківщини, яка від народження мала проблеми з нирками,

Про це розповіла член наглядової ради благодійної організації "Твоя опора" Ірина Заславець у своєму Facebook.

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Все життя батьки жили з розумінням, що нирки дівчинки можуть відмовити. А коли це сталося, тато без вагань погодився стати донором.

Трансплантація минула успішно. Дитина добре почувається та у четвер чекає в гості журналістів, щоб розказати, як це чудово – мати здорову нирку і тата, який заради неї готовий на все.

"Мало хто знає, але, коли в дитини відмовляють нирки, вона переїздить в Київ до Охматдиту, де тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Далеко не у всіх батьків стає сил добитися грошей на трансплантацію за кордоном – це 70 тисяч доларів. І для таких діток токсикологія Охматдиту перетворюється на дім, де вони живуть роками. Часто самі. До багатьох мами з татами приїздять хіба в гості", – розповіла засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець.

Вона додала. що тепер шанс на щасливе життя є в усіх діток, які зараз живуть в токсикології Охматдиту

Трансплантація в Україні: що варто знати

З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

У грудні 2020 року запрацював Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже через три роки Україна матиме власну повноцінно функціонуючу систему трансплантології.

Впродовж 2020 року в Україні провели 118 трансплантацій у порівнянні зі 78, які були зроблені у 2019 році.

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Автор: Вікторія Гордієнко