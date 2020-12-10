Якщо людина побоюється можливої алергічної реакції на вакцину від коронавірусу, то за 3-4 доби до вакцинації потрібно прийняти протиалергічний препарат
Які ризики алергії на вакцину, розповів імунолог Олег Назар в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що для вакцин від коронавірусу діють ті ж правила, що й для інших щеплень.
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"Дійсно, алергічна реакція може бути на будь-який препарат — і вакцини, і ліки, і вітаміни. Якщо в анамнезі є тяжкі поствакцинальні реакції або важкі алергічні реакції на будь-яку вакцину, то людина не підлягає вакцинації. Чим відрізняється вакцина проти COVID від інших вакцин? Нічим. І правила вакцинації такі самі, і показання, протипоказання, контингент вакцинації визначаються наказами", — сказав він.
Експерт розповів, як можна захиститися від виникнення реакції на вакцину.
"Склад вакцини — компоненти вірусу. Є вакцини живі ослаблені, атенуйовані вакцини, а є компоненти, які не можуть викликати вакцино-асоційоване захворювання. Однак правила вакцинації одні для всіх: якщо у людини спостерігалася алергічна реакція на будь-яку вакцину, то вакцинація протипоказана. Якщо загалом є алергічні реакції або захворювання, то людина вакцинується під захистом протиалергічних препаратів. Це знову-таки прописано в правилах. Якщо людина побоюється можливої алергічної реакції, то за 3-4 доби до вакцинації потрібно прийняти будь-який протиалергічний препарат", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.
- У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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