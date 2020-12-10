Лікар зазначив, що для вакцин від коронавірусу діють ті ж правила, що й для інших щеплень.

Якщо людина побоюється можливої ​​алергічної реакції на вакцину від коронавірусу, то за 3-4 доби до вакцинації потрібно прийняти протиалергічний препарат

Які ризики алергії на вакцину, розповів імунолог Олег Назар в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що для вакцин від коронавірусу діють ті ж правила, що й для інших щеплень.

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"Дійсно, алергічна реакція може бути на будь-який препарат — і вакцини, і ліки, і вітаміни. Якщо в анамнезі є тяжкі поствакцинальні реакції або важкі алергічні реакції на будь-яку вакцину, то людина не підлягає вакцинації. Чим відрізняється вакцина проти COVID від інших вакцин? Нічим. І правила вакцинації такі самі, і показання, протипоказання, контингент вакцинації визначаються наказами", — сказав він.

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"Склад вакцини — компоненти вірусу. Є вакцини живі ослаблені, атенуйовані вакцини, а є компоненти, які не можуть викликати вакцино-асоційоване захворювання. Однак правила вакцинації одні для всіх: якщо у людини спостерігалася алергічна реакція на будь-яку вакцину, то вакцинація протипоказана. Якщо загалом є алергічні реакції або захворювання, то людина вакцинується під захистом протиалергічних препаратів. Це знову-таки прописано в правилах. Якщо людина побоюється можливої ​​алергічної реакції, то за 3-4 доби до вакцинації потрібно прийняти будь-який протиалергічний препарат", — сказав він.

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Автор: Андрій Василюк