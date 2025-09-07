Цей нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні збройних сил Росії.

Уражено потужності Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії, а також лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н", яка входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь".

Як повідомляється у Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України, уражено було важливі об’єкти російських окупантів.

Так, в рамках зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин загарбників, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії, а також Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Зауважується, що ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 млн тонн. "Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження потужностей Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії.

"Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил РФ. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкту. Результати ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі.

Також підтверджено було успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області Росії. Результати вогневого ураження уточнюються.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, раніше оперативний штаб Краснодарського краю Росії стосовно Ільського НПЗ заявив, що "уламки" безпілотників упали просто на територію заводу в Сіверському районі, спричинивши загоряння однієї з технологічних установок.

Повідомлялося, що пожежа начебто була невеликою - лише кілька квадратних метрів, і її оперативно загасили. Водночас кадри, опубліковані в інтернеті, свідчать про зворотне.

