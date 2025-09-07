Підтверджено влучання понад півсотні дронів та 9 ракет. Ігнат розкрив особливості нічного удару окупантів.

Сьогодні, 7 вересня, російська армія атакувала Україну рекордною кількістю засобів повітряного нападу.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, усі ракети, якими ворог атакував Україну сьогодні - наземного базування.

Постраждали від влучань, зокрема Одещина, Київщина, Дніпропетровська та Запорізька області. Наразі, додав Ігнат, підтверджено влучання 54 БПЛА, плюс є збиті дрони, які падали після ураження - це теж можуть призводити до наслідків.

Відео дня

"Є вже підтвердження влучання і дев'яти ракет. Тому не проста сьогодні ніч видалась. Звісно зараз усі медіа у світі напишуть, що черговий антирекорд для України. Звісно 823 засоби повітряного нападу за загальною кількістю – це антирекорд", - сказав Ігнат.

Він розповів, що близько половини БПЛА – це ударні дрони типу "Шахед", але дрони-імітатори теж мають певне корисне навантаження. Це можуть бути як засоби розвідки, так й вибухівка:

"До 5 кг вибухівки на "Гербери" встановлюється без проблем. Це теж небезпечно, якщо він влучить у якесь вразливе місце, він може принести серйозну шкоду", - сказав Ігнат.

Саме тому, додав військовий, не можна торкатися будь-яких підозрілих предметів, бо шматок, який хтось захоче "взяти на сувеніри", може вибухнути.

Основна задача дронів-імітаторів – ускладнити повітряну обстановку ЗСУ – понад 800 цілей у небі, дуже складно знищити Силам оборони, відповідним фахівцям потрібно швидко приймати рішення щодо застосування на відповідних напрямках певних засобів повітряної оборони проти різних цілей.

Щодо траєкторії цього руху ворожих безпілотників, Ігнат зазначив, що противник робить спеціальні розрахунки - прораховує усі маршрути та вже неодноразово використовував території сусідніх країн для заходу засобів повітряного нападу на Україну. Таке вже траплялося на півночі й на півдні, де, наприклад, російські дрони проходили через певні ділянки Молдови та Румунії.

"Так, і цього разу на білоруському напрямку було зафіксовано кілька "Шахедів" - зрізали так собі шлях… Ворог кожного разу аналізує інформаціюз нашого інформаційного простору, наших Телеграм-каналів", - сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що саме тому військові просять не публікувати у реальному часі маршрути пересування ворожих цілей, адже при підготовці до наступного нападу росіяни можуть використати цю інформацію, зокрема про так звані "сліпі зони".

Удар по Україні 7 вересня

Російська армія завдала по Україні масованого удару. У низці регіонів загинули та постраждали люди. Над Україною було зафіксовано 805 безпілотників типу Shahed і так звані дрони-імітаторів різних типів. Також йшлося за 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Силам оборони України вдалося збити/придушити значну кількість цілей - 747 безпілотників та 4 ракети "Іскандер-К".

Вас також можуть зацікавити новини: