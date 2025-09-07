В Україні тисячі військових пенсіонерів: скільки з них воює

Формально майже всі військові пенсіонери є мобілізаційним ресурсом на рівні з іншими громадянами.

В Україні налічуються тисячі військових пенсіонерів, дехто з них продовжує службу як військовослужбовці.

Як зазначає "Телеграф", у липні обговорювалася цифра у 635,8 тис. військових пенсіонерів, середній вік виходу на відпочинок яких становить 51 рік.

Серед них, за даними засобів масової інформації, 145 тисяч є чоловіками призовного віку, які начебто не працюють, не проходять військову службу і водночас не мають офіційно встановленої інвалідності.

Відео дня

Зауважується, що тоді ця інформація викликала справжній резонанс, мовляв, сотня тисяч людей з військовим чи силовим досвідом могли б стати до зброї.

Водночас після офіційного звернення видання до Пенсійного фонду України з’ясувалося, що цифри дещо інакші. Так, станом на червень пенсії за вислугу років отримують 160 тис. 859 осіб віком від 45 до 60 років.

Тобто йдеться про людей, які переважно все ще є працездатними та можуть виконувати завдання. Тим паче, якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу.

Серед них 47 тис. 91 працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 тис. 120 є офіційно безробітними.

"Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями", - зауважує видання.

Зазначається, що середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року. У Пенсійному фонді уточнюють, що статистичні дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить.

"Отже, лишається невідомим чи є ці військові пенсіонери реально спроможними нести службу, як і те, де вони зараз знаходяться - в межах України чи за кордоном", - підкреслює видання.

Водночас Міністерство оборони України у відповіді на запит "Телеграфу" чітко пояснило, що наявність пенсії не є підставою для звільнення від призову під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі становить 60 років для рядового та офіцерського складу, та 65 років - для вищого офіцерського складу, у тому числі генералів.

"Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не визначає, як підставу не призову на військову службу такий критерій, як наявність пенсії", - зазначається в офіційному документі.

Так, формально майже всі військові пенсіонери є мобілізаційним ресурсом на рівні з іншими громадянами. Ба більше, у МОУ нагадали, що навіть якщо людину призивають на службу, вона продовжує отримувати пенсійні виплати на весь період служби.

Мобілізація в Україні - виїзд за кордон

Як повідомлялося, раніше Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента України, коментуючи рішення уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, зауважив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

Водночас, на думку Паліси, важлива свобода вибору і необхідно запропонувати такі умови, аби залучити на службу добровольців віком 18-24 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: