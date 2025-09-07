Нові пончо зливаються з довкіллям і роблять морпіхів майже невидимими вночі та вдень.

Королівські морські піхотинці Великої Британії отримали на озброєння спеціальні камуфляжні пончо, які маскують тепло тіла та роблять бійців майже невидимими для тепловізійних камер і дронів-розвідників. Нове спорядження порівнюють із "плащем-невидимкою Гаррі Поттера", пише The Telegraph.

Технологія Saab Barracuda Soldier, розроблена шведським виробником Saab, розсіює теплове випромінювання солдата, дозволяючи зливатися з довкіллям як удень, так і вночі. Пончо мають дві сторони, що пристосовуються до умов місцевості.

"Це захищає користувача від теплових зображень, особливо від малих БПЛА, — пояснив сержант Карл Сміт із 45-го полку Commando. — Це, по суті, плащ-невидимка для командос".

За словами військових, рішення придбати нові плащі ухвалили після аналізу загроз, які показала війна в Україні. Дрони з тепловізійними камерами неодноразово знищували піхоту на відкритій місцевості.

"Якщо вас не видно — вас не можна уразити", — підкреслив Сміт.

У той час як британські командос отримали сучасний термокамуфляж, російські військові часто користуються неякісними або неправильно застосованими аналогами. На оприлюднених кадрах їхні плащі навпаки видавали позиції, створюючи контрастні плями на фоні місцевості.

Українські ж військові вже випробовували термокамуфляжні костюми, які виявилися значно ефективнішими за російські.

Плащі-неведимки на фронті

Як повідомляв УНІАН, російські солдати, які намагаються уникнути виявлення українськими безпілотниками, навпаки стають для ЗСУ легкою здобиччю. Окупантам видають "плащі-невидимки", але вони не маскують, а навпаки полегшують завдання української розвідки.

Цей спецодяг мав маскувати тепло тіла солдатів, роблячи їх менш помітними для тепловізорів і приладів нічного бачення. Утім, недосконала технологія виготовлення та відсутність підготовки серед військових обернули це спорядження на протилежний ефект. Замість зникнення в інфрачервоному спектрі солдати стали "чорними плямами" на теплому тлі, чітко помітними для українських FPV-дронів.

