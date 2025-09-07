Ворог постійно модернізує ракети та прораховує нові маршрути для нападу.

Всю територію України прикрити суцільною протиповітряною обороною (ППО) неможливо. Таку думку в етері телемарафону висловив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Її ніколи не буде вистачати, якщо розраховувати лише на те, що ППО прикриє всю територію України. Ми не можемо таку величезну державу прикрити суцільною ППО. Це, навряд чи, можливо. Це не зробить жодна країна світу", - підкреслив Ігнат.

Кожен засіб, пояснив військовий, має свій радіус ураження. Наприклад, якщо йдеться за дрони-перехоплювачі, то у них радіус дії – 10-20 км, зенітний ракетний комплекс Patriot перехоплює ракети у радіусі 150 км тощо.

Відео дня

Водночас він зауважив, що наразі в Україні робляться певні кроки щодо масштабування дронового ППО, яке зможе забезпечити відносно дешеве збиття БПЛА противника.

"Прикрити територію України повністю теж не вдасться. Але окремі напрямки і об’єкти захистити саме цим засобом теж можливо. ППО багато не буває", - наголосив Ігнат та додав, що частиною ППО вже стали засоби армійської авіації, винищувачі F-16 тощо.

За його словами, траєкторія російської балістичної ракети відносно проста – її запускають з тимчасово окупованого Криму, та за певним "маршрутом" вона направляється по цілях на материкову Україну.

Траєкторію дронів та крилатих ракет ворог розраховує, беручі до уваги інформацію про те, де є менше прикриття. Крім того, ракети, зокрема крилаті морського та наземного базування, за час повномасштабного вторгнення пройшли декілька модернізацій, вони мають відстріл пасток, що ускладнює роботу ППО.

"Тому результат збиття не завжди може бути таким, який хотілось би. Проте Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони роблять все, що можуть", - підкреслив Ігнат.

Удар росіян по Україні

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що армія РФ атакувала Україну рекордною кількістю засобів повітряного нападу. Серед 823 засобів значна частина – ударні дрони типу "Шахед" та їхні імітатори, також ворог застосував ракети наземного базування: 9 крилатих "Іскандер-К" та 4 балістичні "Іскандер-М/KN-23". Підтверджено влучання 54 БПЛА та 9 ракет.

