Головком зазначив, що заслухав доповіді командирів та віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках фронту. На Покровському та Добропільському вдалось деокупувати значну частку фронту, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександра Сирського.

"Працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника", - зазначив Сирський.

Головком зазначив, що російські війська зосередили основні зусилля саме на Покровському напрямку, створивши найбільше наступальне угруповання. Втім, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км української землі, втративши у серпні 5 кв. км. Таке співвідношення на користь України зафіксоване й на Добропільському напрямку.

"Вислухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, які потребують невідкладного вирішення. Віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Забезпечуємо підрозділи додатковою кількістю боєприпасів та дронів, зміцнюємо РЕБ та фортифікації", - додав Сирський.

Ситуація на фронті - останні новини

Наприкінці серпня з’явилось повідомлення, що уперше росіянам вдалося окупувати два населені пункти на Дніпропетровщині. Мова йшла про Запорізьке та Новогеоргіївку, що поруч із кордоном Запорізької та Донецької областей відповідно. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України спростував це.

2 вересня Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське командування здійснює перегрупування військ на фронті в Україні.

