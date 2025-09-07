Новий поїзд курсуватиме між Римом і Сієною вже цієї осені.

Новий вінтажний поїзд із Риму до Сієни запуститься в Італії цієї осені. Оператор заявив, що цей поїзд - "не просто засіб пересування, а справжня подорож у душу Тоскани".

Пасажири Siena Express вирушать у подорож "душею Тоскани" у відреставрованих вагонах класу "Гран-Комфорт", спочатку спроектованих у 1970-х роках, пише Independent.

Оператор поїзда компанія FS Treni Turistici Italiani додали: "Це унікальна можливість сповільнити темп, глибоко перейнятися красою пейзажів і життям цього регіону. Досвід, який живить душу і дарує незабутні спогади".

Поїзд курсуватиме італійською сільською місцевістю протягом трьох вихідних: 27 вересня, 4 жовтня та 1 листопада - вирушаючи з римського вокзалу Терміні о 7:42 ранку в суботу і прибуваючи до Сієни о 13:20 за місцевим часом.

Зупинки на маршруті включають Тарквінію, Капальбіо, Орбетелло, Гроссето, Монтепескалі, Монте Антіко, Буонконвенто і Монтероні д'Арбія.

Місця другого і першого класів, а також окремі зали очікування в Сієнському експресі можна забронювати від 49 євро. У вагоні працюватиме бар, де вам запропонують каву, аперитиви та місцеві закуски.

