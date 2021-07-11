Найбільше випадків 10 липня підтвердили у Києві.

Протягом минулої доби, 10 липня, в Україні зафіксували 290 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 23 дитини та 7 медпрацівників. П'ятеро хворих померли.

Про це йдеться у ранковому зведенні МОЗ.

Повідомляється, що протягом доби госпіталізовано 374 пацієнти з коронавірусом. Водночас, 374 хворих одужали. Проведено 25 356 тестувань.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні було виявлено 2 241 043 випадки коронавірусу. 2 177 293 хворих одужали від COVID, 52 597 пацієнтів померли.

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Автор: Дмитро Захаров