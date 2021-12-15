Разом з тим за добу захворіли понад 8 тисяч людей. Найбільше - в Києві, Донецькій та Волинській областях.

В Україні за минулу добу, 14 грудня, зафіксували 8 109 нових випадків коронавірусного захворювання, з них - 707 дітей та 182 медпрацівники. Від ускладнень померли 356 людей, а 26 307 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 280 людей з підозрою чи підтвердженим COVID-19.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 247) - це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу випадків. Також значна кількість хворих у Полтавській (568) та Запорізькій (456) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 578 557 випадків COVID-19. З них 91 958 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,2 мільйона громадян — одужали.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов закликав громадян не лякатися штаму коронавірусу "Омікрон", який наближається до України.

Тест на коронавірус

У вівторок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема, лабораторії зробили 79 090 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 38 008, методом ІФА — 8 984. Також зробили 32 098 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,3 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу 142 921 українця вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 особа.

Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко