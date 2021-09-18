За даними МОЗ лише в трьох областях України не перевищений рівень захворюваності коронавірусом, а у 10 регіонах висока динаміка госпіталізацій.

В Україні погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. Так, станом на 18 вересня 2021 року у Києві та 21 області перевищений рівень захворюваності на COVID-19, а у 10 регіонах - зростає динаміка госпіталізацій.

Про це свідчать показники станом на 18 вересня, які опублікувало МОЗ.

Для "зеленої" зони карантину рівень захворюваності має бути до 75 випадків на 100 тисяч населення. Наразі цей показник не перевищений лише у трьох областях: Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській.

Наприклад, у Києві рівень захворюваності становить 150 на 100 тисяч населення, у Тернопільській 194 на 100 тисяч. Найвищий показник у Чернігівській області — 303 на 100 тисяч населення.

Крім того, станом на 18 вересня динаміка рівня госпіталізацій не відповідає нормам "зеленої" зони у 10 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській та Хмельницькій.

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У середньому по Україні рівень захворюваності становить 127 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлених випадків — 8,1% (норма — менш ніж 4%). Охоплення тестуванням, рівень та динаміка госпіталізацій, а також заповненість ліжок у середньому по Україні не перевищені.

Нагадаємо, з 24 лютого (і принаймні до 1 жовтня) в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

З 20 вересня в Українізапрацюють нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Після цієї дати в Україні можуть оголосити "жовту" зону карантину, оскільки ситуація з коронавірусом погіршується.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 6234 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.

З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 1719 осіб, померли – 79 осіб, одужали – 1763.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли уже 2 млн 344 тис. 398 осіб; одужали - 2 млн 230 тис. 306 осіб; 54 тис. 829 померли.

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Автор: Вікторія Гордієнко