До кінця року очікується продовження спаду.

За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13% і померлих - на 19%. До кінця року ми очікуємо продовження спаду. Завантаженість ковідних ліжок зменшилася на 8%", - повідомив він.

Водночас аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова наголосила на тому, що епідситуація в Україні покращується вже четвертий тиждень поспіль.

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"Виписки і далі переважають над госпіталізаціями на чверть. Триває розвантаженість медичної системи. Наразі зайнятість ліжок з киснем найменша з кінця вересня і становить 40%", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 8655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 1349 осіб, померли – 467, одужали – 22 тис. 878.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 510 тис. 610 осіб, одужали – 3 млн 082 тис. 619, померли – 88 тис. 986.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Наталія Хаджі