Основна частина госпіталізованих з коронавірусом в області- це невакциновані громадяни.

Закарпатська область стрімко рухається до "червоної" зони епіднебезпеки, оскільки щодня до лікарень там потрапляють по півтисячі важких хворих на COVID-19.

Пацієнтами зайнято 62% ліжок, що на третину більше середньої завантаженості в Україні, йдеться у сюжеті ТСН.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Закарпаття на сьогодні залишається єдиною областю, де ситуація з коронавірусом погіршується.

За останній тиждень кількість госпіталізованих там зросла на 9%. Не знижується в області і смертність від коронавірусу. При цьому на Закарпатті досі фіксують найнижчий рівень вакцинації населення від коронавірусу.

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"97% надходять ненещеплені, щеплені у нас одиниці... і то ніхто не вмирає", - розповів Михайло Поляк, директор Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 листопада серед усіх регіонів України лідирує по заповненості ковидних відділень Закарпатська область. За даними МОЗ, на Закарпатті зайнято 63,6% ковидних ліжок (1228 осіб).

"В цілому в країні ковидні відділення заповнені на 46%. Наразі госпіталізовано 36 296 осіб", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: статистика за три місяці / Інфографіка УНІАН Коронавірус в Україні: статистика за три місяці / Інфографіка УНІАН

Автор: Ірина Погоріла