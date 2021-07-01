Кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дасть змогу здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 300 млн грн на створення сучасних центрів скринінгу новонароджених.

Як повідомляє прес-служба президента, прийняття закону ініціював глава держави.

Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні» № 1563-ІХ парламент ухвалив 17 червня поточного року.

На сьогодні в Україні існує потреба у запровадженні програми розширеного скринінгу новонароджених з метою виявлення у дітей вроджених або спадкових захворювань, які піддаються корекції на ранніх стадіях. Адже запізніла діагностика, зокрема, спінальної м’язової аміотрофії (СМА) є головною причиною генетично обумовленої смертності немовлят.

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Закон, що його підписав президент, збільшує на 300 млн грн видатки для Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дасть змогу здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань, повідомили у прес-службі.

За словами президента, планується створити шість сучасних центрів неонатального скринінгу, які мають забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, та високотехнологічного референс-центру для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторингу лікування.

Передбачається, що новонароджених в Україні скануватимуть на понад 20 орфанних метаболічних захворювань.

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Автор: Дмитро Хилюк