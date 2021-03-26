Українці можуть без направлення та безкоштовно звернутися до низки лікарів.
Про це повідомляє Національної служби здоров'я України у Telegram.
В НСЗУ нагадали, що з 1 квітня в Україні почне діяти "Програма медичних гарантій-2021".
"Правила доступу пацієнтів до безоплатних послуг не змінюються. Потрібна декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ", - йдеться в повідомленні.
При цьому, до низки вузькопрофільних медиків українці можуть звернутися напряму і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.
Читайте такожУ МОЗ розповіли деталі про новий пакет ведення вагітності і пологів
Зокрема, у випадку звернення до таких фахівців направлення не потрібне:
- гінеколога, у тому числі дитячого та підліткового віку;
- психіатра, у тому числі дитячого та підліткового;
- нарколога;
- стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);
- фтизіатра, зокрема й дитячого;
- педіатра;
- лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Також в НСЗУ наголосили, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.
Вас також можуть зацікавити новини
- В НСЗУ розповіли, скільки грошей передбачено на лікування пацієнтів з коронавірусом цього року
- В Україні цього року пацієнти з ВІЛ зможуть отримувати препарати антиретровірусної терапії у свого сімейного лікаря - НСЗУ
- В Україні тариф за лікування пацієнтів із туберкульозом зросте до 40 тисяч гривень - Нацслужба здоров'я
- В Україні 1 квітня зросте тариф на пологи і медичну допомогу новонародженим
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram