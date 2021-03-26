З 1 квітня в Україні почне діяти "Програма медичних гарантій-2021".

Українці можуть без направлення та безкоштовно звернутися до низки лікарів.

Про це повідомляє Національної служби здоров'я України у Telegram.

В НСЗУ нагадали, що з 1 квітня в Україні почне діяти "Програма медичних гарантій-2021".

"Правила доступу пацієнтів до безоплатних послуг не змінюються. Потрібна декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ", - йдеться в повідомленні.

При цьому, до низки вузькопрофільних медиків українці можуть звернутися напряму і НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.

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Зокрема, у випадку звернення до таких фахівців направлення не потрібне:

гінеколога, у тому числі дитячого та підліткового віку;

психіатра, у тому числі дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);

фтизіатра, зокрема й дитячого;

педіатра;

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Також в НСЗУ наголосили, що екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації.

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Автор: Олександр Топчій