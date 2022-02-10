В країні залишиться лише одна вимога - носіння маски.

Уряд Чехії з 1 березня скасовує більшість обмежувальних заходів проти COVID-19, при цьому сертифікати про щеплення більше не будуть обов'язковими для відвідування ресторанів та інших закладів з 18 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, повідомляє Euractiv.

"З 1 березня діятиме дуже мало обмежувальних заходів - практично лише носіння захисних масок", - сказав Фіала.

За його словами, розвиток пандемії COVID-19 відповідає прогнозам експертів, а кількість госпіталізованих поступово знижується.

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"Ми всі віримо, що ця хвиля вже позаду", - сказав Фіала, маючи на увазі варіант "Омікрон", що поширився у країні в останні тижні.

Більше того, незабаром закінчиться режим пандемічної тривоги, який дозволяв Міністерству охорони здоров'я країни запроваджувати обмежувальні заходи.

Голова Управління громадської охорони здоров'я Павла Сврчинова готує ще одну зміну - з 1 березня в країні скасують постанову, яка зобов'язує громадян, які контактували із зараженими, йти на карантин. Зараз такі люди мають ізолюватися на п'ять днів.

"З 1 березня відстеження контактів інфікованих припиниться, бо якщо заходи припиняться, це стане нормальним режимом хвороби. У разі зараження ви зіткнетеся з тим самим, що якби у вас був гепатит або будь-яке інше інфекційне захворювання", — сказав міністр охорони здоров'я Владиміл Валек.

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