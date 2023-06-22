Денний сон може затримати старіння мозку на 6,5 років.

Денний сон у сучасному суспільстві часто піддається осуду, але, як виявилося, він дуже корисний для здоров'я, оскільки допомагає відстрочити старіння мозку.

Як повідомляє Bild, вчені Університетського коледжу Лондона, проаналізувавши дані понад 35 тисяч осіб у віці 40-69 років, прийшли до шокуючих висновків.

"Наші результати показують, що короткий денний сон може допомогти зберегти здоров'я мозку в міру старіння", - говорить автор дослідження Вікторія Гарфілд.

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Як йдеться в дослідженні, з 35 років людський мозок починає скорочуватися на 0,2–0,5% на рік, а з 60 років цей процес ще прискорюється. Це призводить до провалів пам'яті, когнітивних порушень та деменції. У той же час, регулярний сон протягом дня може запобігти такі жахливі наслідки. Так, дослідники встановили, що у людей, які сплять вдень, розмір мозку був на 15,8 кубічних сантиметра більше, ніж у тих, хто не спить. Таким чином, чим вище ймовірність подрімати, тим більший і, отже, молодший мозок

Згідно з дослідженнями, навіть 5-15 хвилин сну вдень позитивно впливають на уважність і розумову працездатність людини. Ефект проявляється відразу і триває до трьох годин. Найсприятливіший час для сну - після обіду.

Інші поради щодо сну

Раніше повідомлялося, що британські вчені визначили оптимальний час сну, щоб не мати проблем з серцем - це 7-9 годин на добу. При цьому лягати спати потрібно з 22:00 до 23:00.

Також раніше ми розповідали, що, за порадами лікарів, якщо ви спите вдень, то сон не повинен бути занадто довгим, прокидатися краще не пізніше, ніж за 4 години до вечірнього сну, а засинати - мінімум через 5-6 годин після пробудження вранці

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