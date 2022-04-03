Врятована 13-річна Софія / фото facebook.com/moz.ukr

Лікарі НДСЛ "Охматдит" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки, яка отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.

Про це повідомляється у Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

"29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України "Охматдит"‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит" Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче – дитина б загинула", – йдеться в повідомленні.

Дівчина отримала поранення на Миколаївщині / фото facebook.com/moz.ukr

Як зазначають у МОЗ, юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит".

Уламок, який витягли лікарі / фото facebook.com/moz.ukr

При цьому у матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне – що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

Наразі Софії набагато краще / фото facebook.com/moz.ukr

Як повідомляв УНІАН, раніше до Львова прибув евакуаційний спецпотяг із пораненими маріупольцями, яких російські терористи обстріляли при евакуації неподалік Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: