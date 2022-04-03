Якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче – дитина б загинула.

Лікарі НДСЛ "Охматдит" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки, яка отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.

Про це повідомляється у Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

"29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України "Охматдит"‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит" Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче – дитина б загинула", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у МОЗ, юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит".

При цьому у матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне – що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

Як повідомляв УНІАН, раніше до Львова прибув евакуаційний спецпотяг із пораненими маріупольцями, яких російські терористи обстріляли при евакуації неподалік Запоріжжя.

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