Наразі частину поранених під час евакуації жителів Маріуполя доставили до Львова.

До Львова прибув евакуаційний спецпотяг із пораненими маріупольцями, яких російські терористи обстріляли при евакуації неподалік Запоріжжя.

Їх допомагали евакуйовувати "Лікарі без кордонів", і тепер жителі Маріуполя розповідають, які жахи їм довелося пережити, йдеться в сюжеті ТСН.

"Коли ми проїхали Васильївку, цей розломаний міст, поїхали чигирями, нас зупинила колона. Через 5 хвилин в нас полетіли снаряди, і дитина попала під снаряд. Він бачив, як снаряд летів, але він занімів, він не зміг навіть стрибнути, він не встиг. Він розумів, що відбулося, він думав, що це для нього останні хвилини", – розповідає евакуйована мешканка Маріуполя Марина Свириденко, чий 13-річний син Іван отримав тяжкі поранення під час евакуації, коли рашисти обстріляли евакуаційну колону за 20 кілометрів від Запоріжжя.

У хлопця травмована грудна клітка, зламані ноги, відкрита черепно-мозгова травма і рани по всьому тілу, лікарі роблять усе можливе для його порятунку.

Як йдеться в сюжеті, того дня під обстріли потрапили одразу кілька евакуаційних колон. Зокрема, міна потрапила в машину Світлани Семенової, яка рятувалася з родиною з Маріуполя.

"Моя дочка йшла на зустріч машинам і просто падала непритомна. Я не могла її порухати, а вона дивилася мені в очі і казала: мамо, це все. Слава богу, це не все", – каже жінка.

Всіх цих пацієнтів спочатку лікували в Запоріжжі, а потім через два тижні першим евакуаційним спецпотягом привезли до Львова. Аби потягом можна було перевозити важкопоранених, "Укрзалізниця" та "Лікарі без кордонів" переобладнали три вагони. Дорога зайняла 20 годин, біля кожного пораненого чергували медики.

"У них дуже важка психологічна травма. З ними дуже важко говорити, слухати що там було. Це просто жах. Хтось тримає це в собі, хтось потім відкривається, плаче", – розповідає лікарка невідкладних станів "Лікарів без кордонів" Наталія Кинів.

У львівській лікарні на поранених чекають волонтери, серед яких парамедик з німецької кліники "Шаріте" Джонатан Фінклер, який хоче забрати дітей на лікування.

"Стан пацієнтів дозволяє їх транспортувати закордон. Ми хочемо допомогти у лікуванні дітей, які постраждали від війни", – каже медик.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь Донецької області став одним з епіцентрів бойових дій в Україні. Місто зруйноване майже повністю, тисячі мирних мешканців загинули. Тим часом російські окупанти досі намагаються встановити повний контроль над Маріуполем, безжально обстрілюючи місто і тероризуючи місцевих жителів.