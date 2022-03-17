За словами фахівця, засинати голодним не можна.

Лягати спати голодним не слід, це заважає нормальному засинанню.

Про це повідомила дієтолог Крістін Бейлі. Фахівець пояснила, що голод активізує викид гормону, що перешкоджає сну.

"Якщо людина голодна, і рівень глюкози в її крові падає, організм починає виробляти багато кортизолу - цей гормон стресу блокує дію мелатоніну. Мелатонін є гормоном, який контролює цикли сну", - пояснила експерт.

За словами дієтолога, щоб не відчувати себе голодним при відході до сну, потрібно що-небудь поїсти, однак при цьому важливо не переїдати. Бейлі зазначила, що одним з кращих перекусів перед сном є жменька горіхів, особливо мигдалю. Фахівець уточнила, що трохи горіхів, з'їдених приблизно за годину або дві до того, як лягати спати, дозволяють стабілізувати рівень цукру в крові – це позитивно впливає на процес заспокоєння, розслаблення, що сприяє засинанню.

Експерт рекомендує перекушувати мигдалем, оскільки він містить велику кількість мелатоніну. Крім того, в ньому багато магнію і кальцію – ці мінерали допомагають розслабитися і заснути.

Інші продукти, які також можна з'їсти перед сном:

Тепле молоко, ромашковий чай, ківі, волоські горіхи, вишні.

Вас також можуть зацікавити новини: