Лягати спати голодним не слід, це заважає нормальному засинанню.
Про це повідомила дієтолог Крістін Бейлі. Фахівець пояснила, що голод активізує викид гормону, що перешкоджає сну.
"Якщо людина голодна, і рівень глюкози в її крові падає, організм починає виробляти багато кортизолу - цей гормон стресу блокує дію мелатоніну. Мелатонін є гормоном, який контролює цикли сну", - пояснила експерт.
За словами дієтолога, щоб не відчувати себе голодним при відході до сну, потрібно що-небудь поїсти, однак при цьому важливо не переїдати. Бейлі зазначила, що одним з кращих перекусів перед сном є жменька горіхів, особливо мигдалю. Фахівець уточнила, що трохи горіхів, з'їдених приблизно за годину або дві до того, як лягати спати, дозволяють стабілізувати рівень цукру в крові – це позитивно впливає на процес заспокоєння, розслаблення, що сприяє засинанню.
Експерт рекомендує перекушувати мигдалем, оскільки він містить велику кількість мелатоніну. Крім того, в ньому багато магнію і кальцію – ці мінерали допомагають розслабитися і заснути.
Інші продукти, які також можна з'їсти перед сном:
Тепле молоко, ромашковий чай, ківі, волоські горіхи, вишні.