Фахівці відзначили, що правильне харчування - це основа, на якій грунтуються розумова гострота і життєва сила.

Більшість людей знають, яких продуктів слід уникати для здоров'я серця, але далеко не всі замислюються над тим, як вони впливають на мозок.

Науково доведено, що дієта може впливати на здоров'я мозку, пише Huffpost. "Мозок становить близько 2% ваги нашого тіла, але він споживає близько 20% всіх наших калорій", - сказав доктор Роберт Мелілло, дослідник мозку, клініцист, експерт з аутизму. "Мозок використовує більше калорій, ніж будь-який інший орган. Те, що ми їмо, може мати великий вплив на мозок", - підкреслив він.

"Правильне харчування - це основа, на якій ґрунтуються розумова гострота і життєва сила. Подібно до того, як ми дбаємо про тіло за допомогою вправ і дієти, харчування мозку правильною їжею має важливе значення для яскравого і молодого розуму", - сказав нейрохірург Бретт Осборн.

Відео дня

Отже, експерт назвав, які продукти найбільш корисні для здоров'я мозку.

Авокадо

В авокадо містяться корисні мононенасичені жири. Вони допомагають зменшити судинні захворювання і забезпечують мозок необхідною енергією.

Броколі

Брокколі містить сульфорафан, який сприяє зменшенню запалень і поліпшенню здоров'я мозку.

Чорниця

Чорниця містить флавоноїди, які мають нейропротекторну дію і збільшують нейропластичність і мозковий кровотік. А ще ці ягоди повні антиоксидантів, в тому числі антоціанів. Осборн каже, що антоціани можуть "допомогти захистити мозок від окисного стресу та запалення".

Яйце

У жовтку яйця міститься холін, важливий для виробництва ацетилхоліну. "Ацетилхолін - це нейромедіатор...,важливий для пам'яті", - пояснив Мелілло. Холін міститься в різних продуктах, але найбільша його концентрація – в яєчних жовтках.

Жирна риба

Лосось, сардини та скумбрія - приклади жирної риби, що містить омега-3 жирні кислоти. "Ці незамінні жири мають вирішальне значення для підтримки здоров'я мозку і пов'язані з поліпшенням пам'яті, регуляцією настрою і зниженням ризику погіршення когнітивних функцій", - сказав Осборн.

Зелень

"Листова зелень, така як шпинат і капуста, багата вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Вони сприяють здоровому функціонуванню мозку, зменшуючи запалення та покращуючи когнітивні функції", - сказав Осборн.

Тунець

Тунець - нежирна риба, що містить амінокислоту тирозин, важливий компонент для вироблення нейромедіаторів у мозку. Тунець також містить високі концентрації креатину, який полегшує надходження води в клітини мозку.

Куркума

Куркума, що містить куркумін, має протизапальну дію, а також зв'язується як з амілоїдом, так і з тау-білком, пов'язаним з хворобою Альцгеймера, тому має безліч механізмів для підтримки здоров'я мозку.

Імбир

"Імбир є потужним протизапальним засобом, який покращує когнітивні функції", - сказав Осборн.

Гінкго білоба

Гінкго білоба покращує пам'ять і когнітивні функції. "Вважається, що він покращує приплив крові до мозку і захищає клітини мозку від окисного пошкодження", - зазначив Осборн і додав, що він корисний при віковому зниженні когнітивних функцій.

Ферментовані продукти

Ферментовані продукти, такі як кефір, комбуча, квашена капуста та йогурт, можуть бути корисними для мозку.

За словами Осборна, "продукти, які сприяють здоровому мікробіому, швидше за все, будуть служити "ліками" для лікування або уповільнення виникнення всіх вікових захворювань, в тому числі тих, які вражають мозок".

Інші новини про здоров'я мозку

Для загального здоров'я харчування мозку є найважливішим аспектом, який часто не помічають. Мозок, що є епіцентром наших когнітивних функцій, емоцій і життєвої сили, вимагає особливої уваги і турботи. Тому фахівці назвали 5 суперпродуктів для поліпшення здоров'я мозку.

Вас також можуть зацікавити новини: