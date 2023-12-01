Фахівці зазначили, що постійне вживання кофеїну може обмежувати здібності до навчання або пластичність мозку.

Щоденне вживання великої кількості кофеїну може загальмувати здатність мозку перебудовуватися.

Вчені з американського дослідницького центру нейромодуляції проаналізували сигнали мозку, пов'язані з навчанням і збереженням спогадів, у 20 осіб, виявивши дивовижні деталі, що кидають виклик твердженням про те, що кофеїн сприяє пластичності, пише Sciencealert.

Вчені відзначили, що, хоча їхні висновки потребують подальшого вивчення, вони все таки припускають, що постійне вживання кофеїну може обмежувати навчання або пластичність.

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Завдяки своїй здатності блокувати аденозин, сигнальну хімічну речовину в мозку, яка допомагає людині відчувати сонливість у потрібний час, кофеїн має репутацію речовини, що підвищує концентрацію уваги.

Аденозин також впливає на процес, який називається довгостроковою потенціацією (LTP), який полягає в тому, як нейронні клітини мозку зміцнюють зв'язки між собою. Вважається, що це має вирішальне значення для того, щоб мозок сприймав нову інформацію та адаптувався з часом.

Всього 16 людей, які випивали від одного до п'яти напоїв з кофеїном на день, і чотири людини, які майже не вживали кофеїн, були піддані процесу стимуляції мозку, призначеному для імітації готовності мозку до навчання.

Виявилося, що ця готовність була вищою у тих, хто не пив кави. На думку дослідників, регулярна стимуляція кофеїном може викликати зворотній ефект в мозку, що може пояснити більш низький рівень пластичності, але поки що це тільки гіпотеза.

Вплив кави на здоров'я

Взаємозв'язок між кофеїном і здоров'ям вже досить складний. Дослідники встановили, що він має як позитивний, так і негативний вплив, від потенційного захисту від деменції до, можливо, збільшення ризику діабету.

Однак всі науковці сходяться на тому, що кофеїном краще не зловживати.

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